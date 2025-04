Congresso Lega, a Firenze il Molise protagonista Patriciello: massima fiducia nel nostro segretario

FIRENZE, 6 APRILE 2025 – “La Lega Molise rinnova la fiducia al suo segretario federale, Matteo Salvini, per guidare il partito anche nei prossimi. Siamo convinti che grazie alla sua guida e al suo instancabile impegno nessun traguardo ci sarà precluso”.

Queste le conclusioni del discorso di Aldo Patriciello, europarlamentare e coordinatore della Lega in Molise, tenuto al Congresso Nazionale del Carroccio di Firenze. La kermesse politica in programma nel weekend nel capoluogo toscano ha chiamato a raccolta i massimi dirigenti della Lega da tutta Italia. Folta anche la delegazione molisana: oltre 50 persone tra dirigenti, amministratori e semplici militanti. L’Europarlamentare molisano, nel suo intervento davanti ad una platea strapiena, ha sottolineato l’ottimo risultato del partito in Molise e l’importanza di lavorare per un’Europa diversa e più identitaria.

“Vogliamo un’Europa saldamente radicata ai valori cattolici – ha spiegato Patriciello -, che non rinneghi la proprie origini in nome di un finto perbenismo che sta impoverendo le nostre tradizioni culturali e ideologiche”. Poi la chiusura sul Mezzogiorno: “Il sud Italia corre sulle infrastrutture. Quelle di oggi ma soprattutto quelle di domani. Sfruttare al massimo le opportunità date dal PNRR, dai fondi europei e quelli nazionali, significa attivare una spirale virtuosa che porta con sé lavoro, innovazione e miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.