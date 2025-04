"Viviti Tutt'Cos": Presentazione del Progetto “Aggreghia-Moli” a Carovilli

Presentazione delle attività del progetto “Viviti Tutt’Cos” nell’ambito di Aggreghia-Moli, bando previsto dalla Regione Molise e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili, in programma giovedì 10 aprile 2025 alle ore 17.00 nella sede della Società Operaia di Carovilli (IS) in Piazza Municipio.

Le attività saranno introdotte da Andrea Cinocca, Responsabile di Progetto, Manuela Virtuoso, Coordinatrice del partenariato e responsabile del team working, Michela Bunino, Responsabile delle attività, con la partecipazione dei partner e di una rappresentanza dei ragazzi dei sei paesi.

Il progetto ha l’obiettivo di proporre attività ed esperienze aggregative territoriali che coinvolgano i giovani dai 14 ai 35 anni dei Comuni di Carovilli (comune capofila), Pescolanciano, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi.

“Viviti Tutt’Cos” è un gioco di parole che fonda le sue radici nel territorio interpretando la volontà dei tantissimi giovani coinvolti nell’ideazione e nella realizzazione del percorso sportivo, culturale, musicale, artistico del progetto.

Il progetto sarà articolato in 6 Giornate Esperienziali, (una per ciascun Comune), Laboratori Foto/Video, Laboratori con le Parole e la Ceramica con il coinvolgimento di un vasto partenariato locale.

Per informazioni:

Andrea Cinocca 339 8201129

Manuela Virtuoso 327 1972764

Viviti Tutt’ Cos’ - Progetto Aggreghia-Moli