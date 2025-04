Governatore del Molise,'parlerÃ² solo dopo incontro con i magistrati'

Il governatore è indagato, insieme ad altre persone, in una inchiesta della Dda di Campobasso sui rifiuti.

"Su questo argomento che riguarda la chiusura delle indagini - ha aggiunto - non ho detto niente prima, durante, e forse non parlerò nemmeno dopo".

Roberti sarà interrogato dai magistrati di Campobasso il prossimo 14 aprile. E' stato proprio il governatore, attraverso i suoi avvocati Mariano Prencipe e Giuseppe Stellato, a chiedere di essere sentito per fornire la sua versione dei fatti in merito agli episodi di presunta corruzione che gli vengono contestati nell'ambito dell'inchiesta.