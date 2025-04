L'UniversitÃ  del Molise elegge domani, 9 aprile, il suo nuovo rettore.Vanoli candidato unico

L'Università del Molise elegge domani, 9 aprile, il suo nuovo rettore.

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica dalle 9 alle 17 nel seggio allestito nella sala del Consiglio, al quinto piano all'edificio polifunzionale di via De Sanctis.

Le elezioni saranno valide se vi prenderà parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Per la successione di Luca Brunese, che ha guidato l'ateneo negli ultimi sei anni, c'è una sola candidatura, quella di Giuseppe Vanoli, napoletano, professore ordinario di Ingegneria nel Dipartimento di medicina e scienze della salute 'Vincenzo Tiberio' e nel Dipartimento di Bioscienze e territorio.

Vanoli è attualmente anche prorettore con delega alle iniziative strategiche di Ateneo. Il nuovo rettore resterà in carica per i prossimi sei anni, fino al 2031. Hanno diritto al volo professori e ricercatori (sono 318), i componenti del Consiglio degli studenti (19) e il personale tecnico-amministrativo (237). Mentre per i professori e gli studenti il voto è 'pieno', per il personale tecnico amministrativo è 'pieno' solo per coloro che rappresentano la categoria nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo; per tutti gli altri la modalità è quella del voto 'pesato' del 10% dei voti espressi.