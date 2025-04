Agnone (IS): Concorso per 2 Assistenti Sociali a Tempo Indeterminato

Il Comune di Agnone ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di due Assistenti Sociali inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Categoria D). Le risorse saranno assegnate all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Agnone, in ottemperanza alla Legge 178/2020.

L'opportunità professionale è aperta a candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE (o equiparazioni/condizioni specifiche indicate nel bando), maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all'impiego e assenza di condanne penali ostative. È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti speciali:

Uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Servizio Sociale (L-39 o Classe 06 ex D.M. 509/99), Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87), Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), Diploma Universitario in Servizio Sociale (ex L. 341/1990), Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Servizio Sociale o titoli equipollenti/equiparati secondo la normativa vigente. Per titoli conseguiti all'estero è richiesta l'equivalenza.

Laurea triennale in Servizio Sociale (L-39 o Classe 06 ex D.M. 509/99), (57/S), Diploma Universitario in Servizio Sociale (ex L. 341/1990), Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Servizio Sociale o titoli equipollenti/equiparati secondo la normativa vigente. Per titoli conseguiti all'estero è richiesta l'equivalenza. Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Patente di guida categoria B.

Conoscenza della lingua inglese.

Conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Pacchetto Office, Internet, PEC).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il "Portale unico del reclutamento" (InPA), disponibile all'indirizzo https://www.InPA.gov.it/, previa registrazione e inserimento del curriculum vitae.

ATTENZIONE: Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Portale InPA. Poiché la data di pubblicazione sul portale InPA non è specificata nell'estratto fornito, è fondamentale consultare al più presto il Portale InPA per verificare la data esatta di pubblicazione e calcolare la scadenza precisa. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per presentare la domanda, al fine di evitare eventuali problemi tecnici o ritardi.

La selezione prevede un'eventuale prova preselettiva qualora il numero di candidati ammessi sia pari o superiore a 30, seguita da una prova scritta e una prova orale. La valutazione complessiva sarà di 70 punti, suddivisi tra titoli (10 punti) e prove (30 punti ciascuna). L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta con un punteggio minimo di 21/30. Durante la prova orale sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

Il trattamento economico annuo part-time è di € 11.917,58, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità previste.

Non perdete questa opportunità di impiego a tempo indeterminato presso l'Ambito Territoriale Sociale di Agnone! Consultate immediatamente il Portale InPA per tutti i dettagli del bando e per presentare la vostra candidatura entro i termini.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web del Comune di Agnone (www.comune.agnone.is.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso".