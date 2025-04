Agnone: Liquidato pulmino elettrico fondi PNRR per trasporto scolastico e turismo

Il Comune di Agnone ha formalizzato la liquidazione della fornitura di un pulmino elettrico, acquisito grazie ai fondi del PNRR nell'ambito della "Green Community". L'intervento, denominato "Integrazione dei servizi di mobilità", prevede l'utilizzo del mezzo per il trasporto scolastico durante l'inverno e per scopi turistici nella stagione estiva. La determina dirigenziale n. 225, datata 9 aprile 2025, sancisce il pagamento di € 53.499,05 (IVA inclusa) alla ditta Pasquarelli Auto Sp.a., fornitrice del veicolo. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto di sviluppo sostenibile del territorio, finanziato con i fondi NextGenerationEU.