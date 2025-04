Mi scriveva prima e dopo il delitto”: il killer di Ilaria Sula adescava online una giovane molisana

Nuovi dettagli emergono sulla figura dell’uomo accusato dell’omicidio di Ilaria Sula. Una ragazza molisana ha rivelato alla trasmissione "Chi l’ha visto?" di essere stata contattata dallo stesso individuo nei giorni precedenti e successivi al delitto, tramite messaggi che oggi appaiono ancora più inquietanti.

“Mi chiedeva se abitavo da sola, se avevo coinquilini. Insisteva per venire a casa mia il giorno prima del delitto. Quando ho saputo della notizia, ho pensato: poteva succedere a me”, ha raccontato la giovane, ancora visibilmente turbata.

I messaggi, resi pubblici nel corso della trasmissione, delineano un comportamento ossessivo e invadente, che mette in luce una dinamica ormai purtroppo diffusa: quella della violenza che inizia online, spesso sottovalutata o ignorata fino a quando non è troppo tardi.

Questa testimonianza potrebbe rivelarsi preziosa per le indagini, ma soprattutto accende i riflettori sui rischi legati alla rete e sull’importanza di riconoscere e segnalare tempestivamente segnali di pericolo. In un’epoca in cui il primo contatto con uno sconosciuto spesso avviene attraverso uno schermo, imparare a difendersi diventa fondamentale.