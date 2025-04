Open Day al Cardarelli di Campobasso: reparti aperti ai futuri genitori in vista del lieto evento

Un appuntamento periodico dedicato all’accoglienza delle donne in gravidanza, interessate a conoscere le Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia del P.O. Cardarelli di Campobasso in previsione dell’evento nascita. Porte aperte, una volta al mese, nel nosocomio del capoluogo molisano. L’incontro consentirà ai futuri genitori di familiarizzare con la realtà del Presidio Ospedaliero e con le figure professionali che accompagneranno nel percorso che condurrà alla nuova vita. Ginecologo, neonatologo, anestesista ed ostetrica illustreranno diversi aspetti dell’intenso ‘viaggio’ e saranno pronti a rispondere alle domande dei futuri genitori.

Nella circostanza sarà anche possibile visitare i reparti di ginecologia e neonatologia e la sala parto. L’iniziativa nasce in stretta collaborazione con il Consultorio di Campobasso nel segno della integrazione ospedale territorio. “Un percorso della conoscenza – ha commentato il direttore sanitario dell’ASReM, Bruno Carabellese – che aiuterà i genitori ad avvicinarsi con maggiore consapevolezza ai nostri servizi, ma anche un modo per confrontarsi con validi professionisti” “È bene che le mamme sappiano che in Molise è possibile fruire del partoanalgesia, una tecnica che riduce il dolore del travaglio e che è assolutamente gratuita – ha sottolineato il direttore della SC di Ginecologia ed Ostetricia, Franco Doganiero – Inoltre, sosteniamo lo skin to skin, una procedura per cui subito dopo la nascita da parto spontaneo, il bambino viene asciugato dall’ostetrica e posto sul petto della madre”

“Un ruolo importante è poi garantito dalla Neonatologia – come spiegato dal responsabile della SC di Pediatria, Francesco Crispino – Al P.O. Cardarelli è presente la TIN che stiamo cercando di rendere sempre più accessibile ai genitori nel momento in cui il loro bambino viene trattenuto in incubatrice. Stiamo apportando numerose novità, formandoci e perfezionando le nostre attività” Infine la stretta connessione tra il P.O. del capoluogo ed il Consultorio. “Una realtà – ha spiegato la referente ed Ostetrica, Gianna Picciano – che si consolida sempre di più. Seguiamo le donne prima e dopo il parto, supportandole nel nuovo percorso di vita” Prima giornata di porte aperte al Cardarelli di Campobasso il 10 maggio 2025.

Per poter accedere all’iniziativa è possibile contattare il centralino del Consultorio del capoluogo, il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00