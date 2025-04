Pannunzio lancia l’allarme: “L’ospedale di Agnone in crisi, le istituzioni devono rispondere ai cittadini”

Di fronte alla crisi che sta attraversando l'ospedale di Agnone, segnata dalla partenza di due medici, il dottor Pasquale Pannunzio rivolge un appello alle istituzioni locali, chiedendo risposte concrete ai cittadini e un confronto pubblico sulle possibili soluzioni per rilanciare la struttura. "Questa è la terza volta che propongo soluzioni, ma le mie proposte cadono nel vuoto assoluto. È ora che le istituzioni diano risposte concrete," afferma Pannunzio, evidenziando il rischio di un ulteriore degrado della situazione sanitaria nella regione.

Le proposte di Pannunzio per il rilancio dell’ospedale

Il dottor Pannunzio ha elaborato una serie di proposte concrete per arginare la crisi dell’ospedale di Agnone e contrastare la crescente mobilità passiva, che costa circa 80 milioni di euro alla Regione Molise ogni anno. La mobilità passiva riguarda quei cittadini molisani che si rivolgono a strutture sanitarie di altre regioni per prestazioni mediche, spesso di livello medio-basso. Le specialità più colpite da questo fenomeno sono ortopedia, ginecologia, chirurgia generale e cardiologia, con l’Abruzzo come regione di riferimento per la maggior parte di questi pazienti.

Secondo Pannunzio, l'ospedale di Agnone potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella razionalizzazione della spesa sanitaria, riducendo l’esodo dei pazienti verso altre strutture regionali. Propone che l’ospedale richieda un accreditamento per offrire prestazioni sanitarie nelle specialità maggiormente richieste, sfruttando così le proprie potenzialità inespresse. "Parliamo di un 4-5 milioni di euro che non sarebbero un'eresia, considerando che questo rappresenta il 5-6% dell’esodo regionale. Molti dei pazienti che potrebbero beneficiare di questo servizio provengono dall’Alto Molise," spiega il dottore.

Una sanità moderna e sostenibile: il piano di rilancio

Inoltre, Pannunzio sottolinea che il 25% dei cittadini italiani ha un'assicurazione sanitaria, e questo potrebbe essere un canale fondamentale per finanziare molte delle prestazioni necessarie. Aggiunge che il 23% degli italiani paga di tasca propria per le prestazioni sanitarie, un altro fattore che potrebbe contribuire a sostenere l’attività dell’ospedale, riducendo la dipendenza dall’accreditamento pubblico. Pannunzio suggerisce l’implementazione di una gestione sanitaria moderna e manageriale, anche no profit, attraverso una Fondazione o un Ente del Terzo Settore. "Con un sistema simile, l’ospedale di Agnone potrebbe diventare una realtà efficiente, trasparente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di attrarre pazienti anche da fuori regione," afferma il medico.

L’ospedale di Agnone, attualmente utilizzato solo al 30% delle sue capacità, potrebbe essere rilanciato attraverso l’attivazione di servizi in day surgery e la riapertura delle sale operatorie, che sono state recentemente ristrutturate ma rimangono inutilizzate. "Con queste soluzioni, potremmo fare migliaia di interventi ogni anno, riportando l’ospedale al centro del sistema sanitario dell’Alto Molise," aggiunge Pannunzio.

Un appello alle istituzioni: "Abbiamo il diritto di sapere"

Il dottore non nasconde la sua frustrazione per la mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni locali. "Non capisco perché stiamo perdendo tutte queste possibilità. I politici locali, sindaci e amministratori, dovrebbero scendere in campo per spiegare perché queste soluzioni non possono essere realizzate. Ne abbiamo il diritto, se non altro per capire perché non si possa fare di più," dice Pannunzio, ribadendo che la sanità della regione non può più essere trattata con logiche assistenzialistiche e superate.

Pannunzio lancia anche un monito: "Se non si interviene, il nostro ospedale potrebbe essere il primo a chiudere. Poi non venite a dirci che avete fatto il possibile per salvarlo. Le opportunità ci sono, e si può fare molto di più. Bisogna percorrere strade alternative." Il dottore conclude con una riflessione aperta: "Le mie proposte sono solo un punto di partenza. Ci sono molte altre soluzioni possibili. Ora, però, è il momento di agire. Abbiamo il diritto, le capacità e anche il potere per farlo."