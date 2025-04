A Roma uno speciale riconoscimento al Prof. Tullio Farina di Trivento per la valorizzazione del dialetto e delle lingue locali

Roma, aprile 2025 – In un’atmosfera di grande emozione e partecipazione si è svolta nella Capitale la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Salva la tua lingua locale - Scuola”, promosso da EIP Italia (École Instrument de Paix) con il patrocinio di istituzioni culturali e accademiche. Tra i protagonisti dell’edizione 2025, un riconoscimento speciale è stato conferito al Prof. Tullio Farina, illustre docente e scrittore originario di Trivento (CB), per la sua attività di cultore del dialetto e delle lingue locali.

A dare comunicazione ufficiale è stata la Prof.ssa Anna Paola Tantucci, presidente di EIP Italia, che ha voluto evidenziare il valore dell’impegno portato avanti dal Prof. Farina nella salvaguardia della memoria linguistica e storica del Molise.

La motivazione del Premio

“Il Prof. Tullio Farina ha meritato il Premio per l’infaticabile attività di ricercatore e pubblicista esperto della tradizione locale storica e linguistica e per l’impegno portato avanti nella scuola triventina di diffusione e sensibilizzazione dei giovani alla cultura storica locale, alla conoscenza approfondita dei personaggi memorabili del territorio con lo scopo di formarne l’identità personale e civile.”

Una motivazione che sintetizza in poche righe una vita dedicata alla cultura, all’educazione e alla valorizzazione delle radici locali. Laureato in Pedagogia, il Prof. Farina ha insegnato per decenni nelle scuole medie del Molise, lasciando un segno profondo nella comunità scolastica e culturale della regione. Per 26 anni ha prestato servizio presso l’Istituto Comprensivo “N. Scarano” di Trivento, ricoprendo anche il ruolo di vicepreside.

Autore di tre volumi di rilievo storico, tra cui “Dall’inchiesta murattiana: Trivento ieri ed oggi…” e “Scritti storici e personaggi memorabili di Trivento”, Farina ha saputo unire l’attività didattica alla ricerca storica, coinvolgendo gli studenti in un percorso di riscoperta delle proprie origini. Il terzo libro, “I caduti triventini nella guerra del 1915-1918”, è stato pubblicato nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Dal 1979 al 1983 ha diretto l’emittente radiofonica privata “Radio Europa Uno”, continuando oggi a essere una voce autorevole sul territorio con i suoi articoli su quotidiani e riviste regionali.

Il riconoscimento conferito al Prof. Farina rappresenta un importante tributo a chi, con passione e dedizione, ha saputo tenere viva la lingua e la memoria di una terra, quella molisana, troppo spesso dimenticata ma ricca di cultura e storia.