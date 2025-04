Sanità in emergenza, il sindaco di Agnone convoca la Conferenza dei Sindaci: “Serve una risposta immediata”

AGNONE – “Come avevo preannunciato, ho convocato la Conferenza dei Sindaci per discutere dei problemi che attanagliano la sanità, non ultima la questione della demedicalizzazione del 118 di Agnone e Sant’Elia a Pianisi.” Con queste parole il sindaco di Agnone, Daniele Saia, annuncia ufficialmente la riunione dei primi cittadini molisani, prevista per mercoledì 16 aprile alle ore 17:00, nella sala “Parlamentino” della Regione Molise, a Campobasso.

Un incontro che si preannuncia cruciale, alla luce delle recenti criticità emerse sul fronte sanitario. La decisione di rimuovere la figura del medico dalle ambulanze del 118 in alcune aree del Molise – tra cui Agnone e Sant’Elia a Pianisi – ha sollevato preoccupazione e indignazione tra cittadini e amministratori locali, in particolare nelle zone più interne e isolate della regione.

“Alla Conferenza – spiega ancora Saia – discuteremo anche del nuovo piano sociale regionale, della riorganizzazione delle postazioni di guardia medica e delle criticità relative agli orari di servizio delle farmacie ospedaliere.”

Non sarà quindi un semplice tavolo tecnico, ma un’occasione per affrontare in maniera sistemica le emergenze sanitarie che il territorio molisano vive ormai da troppo tempo.

All’incontro sono stati invitati i vertici dell’Asrem, la struttura commissariale, il presidente della Regione Francesco Roberti e i parlamentari molisani. “Ci auguriamo – conclude Saia – che i problemi che porteremo sul tavolo di discussione possano essere risolti attraverso una collaborazione strategica tra istituzioni.”

La sanità molisana, tra carenze croniche e riorganizzazioni controverse, chiede risposte concrete. Mercoledì sarà un banco di prova per la politica regionale, chiamata a scegliere se ascoltare – e soprattutto agire – o continuare a rinviare soluzioni che i cittadini attendono da troppo tempo.