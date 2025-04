È nata Elisabeth, la gioia di mamma Elvira La Rocca e papà Ettore Fiorito

Un nuovo raggio di sole illumina la vita di Ettore Fiorito ed Elvira La Rocca: con immensa gioia, annunciano la nascita della loro amata figlia, Elisabeth, venuta alla luce il 16 aprile presso l’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Un momento di grande emozione che i genitori hanno voluto condividere con un sentito messaggio di gratitudine:

“Annunciamo, con il cuore pieno di gioia, la nascita della nostra piccola Elisabeth. Ringraziamo i Medici, le Ostetriche e il Personale infermieristico del nosocomio per l’impegno profuso, l’assistenza, la professionalità e l’umanità dimostrate. Esprimiamo profonda gratitudine e immensa stima, in particolare alla dottoressa Annalidia Sammartino, la cui alta professionalità è motivo di orgoglio per la comunità alto-molisana. Ci ha seguito con dedizione per tutto il periodo della gravidanza e ci ha assistiti, con premura e competenza, durante il parto”.