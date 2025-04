Consultazioni referendarie 8-9 giugno 2025:Appello del Prefetto al rispetto delle normative sulla propaganda elettorale

Si fa seguito alla prefettizia prot. n. 26293, del 10 aprile 2025, concernente le prossime consultazioni referendarie, in oggetto indicate. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle forze politiche sull’osservanza della normativa disciplinante l’attività di propaganda, affinché il confronto politico si svolga nell’assoluto rispetto delle regole, in un clima di serena e civile dialettica democratica. Si rammenta, inoltre, che durante tutto il periodo dell’attività di propaganda elettorale devono essere evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell’arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 80, del 5 aprile scorso, è stata pubblicata la delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025”.

Si segnala, infine, che nel sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 102/25/CONS, con la quale la medesima Autorità detta disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione che si riferiscono alle campagne per i cinque referendum popolari prossimi. Si pregano i Signori Responsabili degli Organi di Informazione di voler assicurare la diffusione integrale della presente nota, rinvenibile sul sito di questa Prefettura al link: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/campobasso/referendum-2025, e, laddove, possibile di ripeterla nel corso di più notiziari, articoli e/o comunicati web, al fine di consentirne la piena ed ampia conoscenza da parte delle forze politiche.