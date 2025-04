Dialisi a Rischio ad Agnone, Greco: 100mila euro negati, ma 60 milioni per mense e pulizie.Diteci se volete chiuderlo

È il consigliere regionale M5S Andrea Greco a denunciare con forza l’ennesima emergenza sanitaria consumatasi all’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, proprio alla vigilia di Pasqua. Un guasto all’impianto di osmosi ha messo a rischio le sedute di dialisi per i pazienti, che hanno rischiato di essere trasferiti in extremis a Isernia o Campobasso. “Una vera e propria Via Crucis sanitaria,” ha dichiarato Greco, puntando il dito contro anni di silenzi, ritardi e promesse non mantenute

Ecco la nota del consigliere Greco:

"Alla vigilia della Pasqua, all'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone si è consumata una vera "Via Crucis" sanitaria. A causa di un malfunzionamento dell'impianto di osmosi, i pazienti che devono fare la dialisi sono stati quasi costretti ad essere trasportati altrove, quindi verso Isernia e Campobasso. Solo l'intervento dei tecnici è riuscito a mettere una pezza rispetto a questa gravissima situazione. Eppure, è da almeno cinque anni che denunciamo l'obsolescenza dell'impianto: in tal senso, ringrazio persone come Don Francesco Martino e l'Associazione Nazionale Emodializzati che continuano a tenere alta l'attenzione sul tema.

Pensate: basterebbero circa 100mila euro per sostituire l'impianto di osmosi con uno di biosmosi, sia ad Agnone che presso il presidio ospedaliero di Venafro. Ogni anno l'Asrem registra però un nuovo record di esternalizzazioni sanitarie. Siamo arrivati a 60 milioni di euro spesi per servizi non sanitari come mense, pulizie, servizi territoriali. In tutto ciò, non si trovano 100mila euro per sistemare uno strumento che fa la differenza tra la vita e la morte delle persone.

È un fatto assolutamente indegno che tra l'altro arriva subito dopo la rimozione del medico a bordo del 118 durante le ore notturne. Capita così che per molti giorni, durante l'arco del mese, un solo medico deve fare accettazione dei pazienti in emergenza, stare in Pronto soccorso e presidiare anche il reparto di Medicina.

È un fatto drammatico che pochi giorni fa ho segnalato al Prefetto Giuseppe Montella, ma ho scritto anche al Ministro degli Interni e al Ministro della Salute: l'ospedale di Agnone deve avere la dignità di presidio di area disagiata. Ne approfitto per rivolgere anche un appello al sindaco, agli assessori regionali e a tutti quegli amministratori che ogni volta sembra si girino dall'altra parte. A chi ha dato false illusioni su questo territorio: queste persone devono dire ai cittadini, invece di buttare fumo negli occhi, cosa vogliono realmente fare di questo presidio. Se vogliono che venga chiuso, devono avere il coraggio di dirlo, senza farlo morire lentamente come sta accadendo."

--