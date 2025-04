Lutto ad Agnone, la Fonderia Marinelli piange Papa Francesco: “La Campana del Giubileo coperta a lutto, non suonerà fino al funerale”

oi siamo tutti in lutto, la Fonderia, le maestranze e tutta la nostra famiglia per la morte di Papa Francesco".

Così all'ANSA Gabriella Marinelli, comproprietaria, insieme ai cugini Armando e Pasquale, della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia) dove è stata fusa, tra l'altro, la Campana del Giubileo 2025

"La Campana è qui - ha aggiunto - l'abbiamo coperta con un manto nero e non suonerà fino al giorno del funerale di Papa Francesco".

Poi condivide un ricordo personale: "Per la Messa del Santo Natale, il 24 dicembre scorso, a cui abbiamo assistito tutta la famiglia e tutte le maestranze nella Basilica di San Pietro, abbiamo avuto la fortuna di poterlo salutare". Gabriella Marinelli ha annunciato infine: "Prenderemo accordi con il Vaticano per far sì che la Campana del Giubileo sia posta vicino a Papa Francesco che rimarrà sempre nei nostri cuori, proprio come Giovanni Paolo II".