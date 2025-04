Capracotta celebra l’80° della Liberazione: omaggio ai fratelli Fiadino e dialogo con ANPI e Università del Molise sul valore della Resistenza

Il 25 Aprile, nella ricorrenza dell'ottantesimo della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Capracotta, insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e con il patrocinio della Provincia di Isernia, organizza una giornata celebrativa per riflettere sull'importanza e sull'attualità di questo anniversario. La mattina, insieme ai bambini e ai ragazzi del nostro plesso scolastico, saremo nella località "Sotto al Monte" per portare un fiore nel luogo dove furono fucilati Rodolfo e Gasperino Fiadino.

Nel pomeriggio, invece, saremo nella Casa della Cultura – al secondo piano del Palazzo municipale - per continuare a "coltivare la memoria" e per riflettere sul significato della lotta di Liberazione. Lo faremo con il prof. Giuseppe Iglieri dell'Università del Molise, con i rappresentanti dell'ANPI e con i familiari dei F.lli Fiadino, di Francesco Paolo Potena – vittima del massacro nazista di Hildesheim in Germania - e dei partigiani capracottesi (Italo e Giacomo Potena, Loreto Di Nucci,Giuseppe Monaco, Germano Trotta, Esterino Di Tella, Elio Conti, Giuseppe Iacovone, e Gilberto Fazzini - capracottese acquisito - ha scelto di essere sepolto nel nostro paese . Ricordiamo questi ottant'anni di libertà e di democrazia e adoperiamoci, tutti, a difenderli dalle minacce e dai pericoli dei nuovi nazionalismi e dall'odio razziale che ancora si agitano in Europa e nel Mondo.

Candido Paglione - Sindaco di Capracotta