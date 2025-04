Roberti: “Piano d’Azione per la Piana di Venafro, bonifiche e mobilità sostenibile al centro dell’agenda ambientale molisana”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, insieme al consigliere regionale, con delega all'Ambiente, Roberto Di Baggio, ha avuto un incontro nella mattina di oggi, mercoledì 23 aprile, al Comune di Venafro, con i sindaci dell'area e i tecnici dell'ARPA Molise con all'ordine del giorno le problematiche ambientali della Piana di Venafro.

Il Presidente ha ascoltato le istanze dei sindaci presenti e il riepilogo presentato dall'ARPA Molise sulle attività di monitoraggio effettuate nell'ultimo anno. Inoltre, l'ARPA ha sottolineato come sia in corso un ulteriore attività di monitoraggio specifica per identificare le cause dell'inquinamento, i cui risultati si attendono entro l'anno. L'ARPA ha anche evidenziato come i dati del monitoraggio effettuato sui suoli e sulle acque superficiali e sotterranee siano risultati nella norma.

"Ci stiamo confrontando con i sindaci e le istituzioni preposto per mettere in campo le necessarie strategie su una problematica sulla quale stiamo lavorando da tempo e che vogliamo risolvere – il commento del Presidente Francesco Roberti – In questa fase si stanno monitorando anche le attività industriali, con l'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali, e il traffico, rispetto al quale stiamo ponendo grande attenzione sul collegamento che va da Venafro al nuovo svincolo di Mignano Montelungo, bypassando il centro abitato della città venafrana". "Il monitoraggio in corso dell'ARPA Molise consentirà di conoscere le cause dell'inquinamento dal punto di vista scientifico e questo dato è indispensabile per le attività da porre in essere – ha proseguito il presidente Roberti – La Regione Molise ha programmato importanti risorse finanziarie per le operazioni di bonifica ambientale, ma anche per nuove piantumazioni nei territori comunali della Piana di Venafro e per un percorso ciclo-pedonale, servizio dell'area". "Il tavolo di confronto è costante e non appena avremo tutti i dati – ha concluso Roberti – avvieremo tutti gli interventi necessari".

Infine, nel corso dell'incontro è anche emerso come, a breve, la Regione Molise potrà usufruire di risorse di un bando ministeriale, a vantaggio dei cittadini, finalizzato alla sostituzione delle vecchie caldaie di con quelle di ultima generazione a basso impatto ambientale.