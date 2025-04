Agnone, aperto il bando per le borse di studio 2024/2025: domande entro il 20 maggio

Contributi da 150 euro per gli studenti delle scuole superiori. Richiesto ISEE sotto gli 11.000 euro. Il Comune raccoglierà le istanze per la graduatoria regionale.



AGNONE – Un sostegno concreto per le famiglie e gli studenti delle scuole superiori: è stato pubblicato il bando per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, rivolto agli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il bando, promosso dal Ministero dell’Istruzione e attuato con il supporto della Regione Molise e dei Comuni, prevede un contributo minimo di 150 euro per ciascun beneficiario, calcolato in base alla disponibilità delle risorse e alle graduatorie formulate sulla base dell’ISEE.

Per accedere alla borsa di studio, è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 11.000 euro. La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone, oppure trasmessa via PEC all’indirizzo: comune.agnone@legalmail.it.

Come e dove presentare la domanda

Il modulo da compilare (Modello “A”) è disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Agnone, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. È anche scaricabile dal sito istituzionale: www.comune.agnone.is.it.

Alla domanda devono essere allegati:

Attestazione ISEE in corso di validità

Codice fiscale dello studente

La richiesta può essere presentata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Gli studenti maggiorenni possono presentarla autonomamente.

Graduatorie e tempi

Una volta raccolte le domande, il Comune elaborerà una graduatoria comunale. Successivamente, la Regione Molise compilerà una graduatoria unica regionale, da trasmettere al MIUR per l’assegnazione definitiva dei fondi, che avverrà attraverso bonifici domiciliati.