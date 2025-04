Meteo Molise: InstabilitÃ  lieve tra LunedÃ¬ e MartedÃ¬, poi torna il sole con temperature in aumento

In Molise insistono moderate condizioni di instabilità atmosferica fra e lunedì e martedì, che daranno luogo a piogge e locali rovesci temporaleschi ad evoluzione diurna nei settori interni a ridosso dei principali comprensori montuosi: i fenomeni, in rapido sviluppo diurno a partire dall’entroterra molisano, potranno a tratti estendersi fin verso la fascia costiera adriatica. Previsto il ritorno di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato da martedì, quando la rimonta dell’anticiclone darà avvio ad una fase caratterizzata da cieli sereni e temperature in deciso rialzo. Le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI’: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Zero termico a circa 2500 metri. Mare poco mosso.

MARTEDI’: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Su subappennino e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a circa 2800 metri. Mare poco mosso.

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a circa 3200 metri. Mare poco mosso.