Primo Maggio, la CGIL Molise rilancia dal lavoro dignitoso ai referendum: attesa per Landini a Campobasso il 7 maggio

La CGIL MOLISE, dopo le numerose iniziative messe in campo per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, dedicherà le mobilitazioni del primo maggio alla campagna referendaria che caratterizzerà l’attività sindacale fino al voto dell’8 e 9 giugno.

“La CGIL – afferma il Segretario Paolo De Socio – ritiene che il tema proposto nel primo maggio di quest’anno dal sindacato – un tema che richiama alla costruzione del lavoro più sicuro e dignitoso - può essere determinato solo con momenti reali di LIBERTA’, PARTECIPAZIONE E LOTTA e i Referendum di giugno, per i quali la CGIL insieme a una vasta rete di partiti e associazioni chiede 5 SI, sono uno strumento concreto nelle mani di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e cittadini tutti per cambiare le regole, per dare un futuro al Paese, per costruire un nuovo modello di sviluppo e di società fondato sul lavoro dignitoso”. “I lavoratori e il lavoro – continua De Socio - devono tornare al centro della discussione politica per contrastare le pesanti regole che, negli scorsi anni, hanno contribuito a precarizzare il lavoro e hanno aumentato le disuguaglianze.“

La CGIL, nei prossimi giorni, sarà presente con banchetti informativi in diversi luoghi della Regione e insieme alle associazioni del comitato referendario da poco costituito, proverà a organizzare incontri e assemblee, oltre che nei luoghi di lavoro, anche in tutti i 136 comuni molisani. “Intanto – conclude De Socio - invitiamo tutti a partecipare alla FESTA DI LIBERETA’ organizzata dallo SPI CGIL MOLISE per il primo maggio presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine a Campomarino Lido e all’iniziativa Isernia – Citta aperta che si terrà presso l’ex lavatoio della città Pentra nei giorni 2 e 3 maggio. Inoltre proprio in queste ore abbiamo avuto conferma del fatto che il 7 maggio sarà a Campobasso il Segretario Nazionale della CGIL Maurizio Landini e, appena definito il programma, comunicheremo i dettagli delle iniziative organizzate per quella giornata”.