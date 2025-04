Trivento, il Club 500 Terventum riparte: nuovo direttivo e raduno in arrivo il 16 agosto

Trivento – Dopo un anno di stop, il Club 500 e auto d’epoca Terventum è pronto a riaccendere i motori. Fondato nel 2019, il club si presenta oggi con un direttivo parzialmente rinnovato: confermati la presidente Mariangela Fantilli e il tesoriere Giuseppe Nicodemo, mentre le novità riguardano Severina Griguoli, eletta segretaria, e Mario Di Laudo, nuovo vicepresidente, subentrati a seguito delle dimissioni di alcuni membri precedenti. La ripresa delle attività è stata delineata lo scorso 26 aprile durante una riunione interna con la partecipazione di diversi soci. In quella sede è stata valutata e condivisa l’ipotesi di ripristinare il tradizionale raduno annuale, la cui ufficializzazione è avvenuta successivamente, tramite apposito comunicato pubblico diffuso nelle ore seguenti

. Il raduno, completamente rivisitato, si terrà la mattina di sabato 16 agosto, giorno della festività di San Rocco, e si svolgerà in concomitanza con altri due eventi che animeranno la giornata: nel pomeriggio spazio ai tradizionali giochi organizzati dalla Pro Loco Terventum, mentre in serata l’associazione Il Cenobio proporrà la consueta sagra del vitello allo spiedo. Sebbene il programma dettagliato sia ancora in fase di definizione, non mancano già importanti anticipazioni. Tra queste, l’intenzione di avvalersi della collaborazione di varie realtà associative locali, per arricchire ulteriormente l’iniziativa e renderla più coinvolgente.

Un’altra importante novità riguarda le iscrizioni al club: da quest’anno potranno aderire non solo i possessori di auto d’epoca, ma anche semplici appassionati o sostenitori, desiderosi di condividere lo spirito dell’iniziativa e contribuire alla sua crescita. Un ritorno atteso, che promette di riportare la passione per le storiche Fiat 500 – e non solo – al centro della vita triventina!

Per maggiori informazioni sul club: 328 7171866 (Mariangela)

389 9544012 (Mario)