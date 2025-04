Molise, tornano “Le Erbe Aromatiche di AISM”: solidarietà e profumi per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Torna in Molise l’iniziativa solidale “Le Erbe Aromatiche di AISM”, promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere le persone con sclerosi multipla.

Il 3 e 4 maggio, i volontari saranno presenti con i banchetti solidali nei principali comuni molisani. Inoltre, per la prima volta lunedì 5 maggio, l’iniziativa approderà presso l’indotto Stellantis di Termoli, grazie alla convenzione siglata tra AISM e la multinazionale automobilistica. Ogni kit aromatico contiene due piantine a scelta tra maggiorana, salvia, rosmarino, origano e timo — un piccolo dono profumato da utilizzare in cucina o per aggiungere un tocco verde a casa, in balcone o in giardino.

Ma portare a casa queste piantine significa anche qualcosa di più: è un gesto concreto di vicinanza verso chi ogni giorno affronta questa malattia. Il ricavato andrà a sostenere i servizi che l’associazione garantisce su tutto il territorio nazionale e anche nella nostra regione, dove i casi accertati sono 780. Un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di tante persone. Per non rischiare di rimanere senza, è possibile prenotare il proprio kit contattando il referente regionale AISM Molise, Gino Donatelli, al numero 339 4948912 o via email all’indirizzo incaricatocampobasso@aism.it.

Ma soprattutto, chi ha bisogno di informazioni, supporto o assistenza può contare sulla disponibilità e sull’ascolto di Donatelli: AISM è attiva anche in Molise, accanto alle persone e alle famiglie che convivono con la sclerosi multipla. La sede regionale dell’associazione si trova a Campobasso, in Via Eugenio Cirese. “Il bene fa bene” è il motto personale di Donatelli, da anni punto di riferimento per la comunità locale. Un messaggio semplice ma potente, che invita tutti a fare la propria parte per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.