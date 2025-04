Agnone risplende di nuova luce: riqualificato il Belvedere La Ripa con illuminazione a pavimento

Agnone (IS) – Il suggestivo Belvedere La Ripa di Agnone ha recentemente beneficiato di un importante intervento di riqualificazione che ne ha ulteriormente valorizzato la bellezza e la fruibilità, soprattutto nelle ore serali. Protagonista del rinnovamento è stato il riposizionamento strategico delle luci interrate, ora capaci di definire con eleganza e funzionalità il percorso pedonale che serpeggia lungo l'affaccio panoramico.

L'intervento ha previsto la revisione e il riposizionamento dei punti luce incassati nella pavimentazione in pavé. Questa nuova disposizione permette ora ai visitatori di godere appieno della vista mozzafiato sul paesaggio circostante anche dopo il tramonto, grazie a un'illuminazione discreta ma efficace che delinea con chiarezza il camminamento, garantendo maggiore sicurezza e un'esperienza più piacevole.

Le luci a pavimento, con i loro fasci luminosi che lambiscono la superficie in pietra, creano un'atmosfera intima e suggestiva, esaltando la texture del pavé e proiettando ombre morbide che aggiungono profondità allo spazio. L'effetto complessivo è quello di un percorso luminoso che invita alla passeggiata e alla contemplazione del panorama.

L'Amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza di questo intervento, che mira a rendere il Belvedere La Ripa un luogo ancora più attrattivo e vivibile per residenti e turisti. La riqualificazione dell'illuminazione si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici di Agnone, con l'obiettivo di coniugare funzionalità, estetica e rispetto per il contesto paesaggistico.

I cittadini e i visitatori hanno già espresso apprezzamento per il nuovo volto del Belvedere La Ripa, sottolineando come la rinnovata illuminazione contribuisca a creare un'atmosfera magica e a rendere ancora più speciale la fruizione di uno dei luoghi più iconici di Agnone.