San Martino in Pensilis: garantita la sicurezza alla tradizionale "Corsa dei carri". Ferito un addetto durante la gara

Nel pomeriggio di oggi, a San Martino in Pensilis, si è svolta la tradizionale "Corsa dei carri". La storica competizione, anche quest'anno, ha fatto registrare la presenza di migliaia di spettatori e per garantire lo svolgimento della manifestazione nella necessaria cornice di sicurezza, la Questura di Campobasso, in concerto con le altre forze di polizia, ha predisposto un ingente servizio di ordine pubblico, che ha coinvolto oltre alla Polizia di Stato anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza

Nella circostanza è stata impiegata anche una pattuglia del Reparto a cavallo della Questura di Caserta. Durante la gara, nella delicata fase del "cambio dei buoi", si è verificato un incidente che ha coinvolto uno degli addetti all'assistenza ai carri, investito da un cavallo della propria squadra, soccorso nell'immediato e trasportato presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli.