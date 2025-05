Stelle al Merito, Niro: “I Maestri del Lavoro sono fari di impegno, passione e responsabilità. Oggi onoriamo l’etica e la dedizione al bene comune"

“E’ per me un onore e un’emozione profonda poter rivolgere a Sua Eccellenza il Prefetto Michela Lattarulo e a tutti voi il mio saluto e quello del Presidente Roberti in questa solenne occasione, che celebra il valore più autentico del lavoro e della dedizione al bene comune. Oggi sono premiati non solo lavoratori esemplari, ma anche donne e uomini che, con discrezione e costanza, sono diventati punti di riferimento nelle proprie comunità, testimoni di un’etica professionale che fa onore al nostro Paese”. Così questa mattina il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale Vincenzo Niro intervenuto alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Merito che si è tenuto in Prefettura a Campobasso.

“In un momento storico complesso, in cui i valori del lavoro e della responsabilità, la sicurezza, rischiano talvolta di essere messi in secondo piano – ha proseguito Niro - la vostra testimonianza rappresenta un faro di coerenza e dignità. "il mio pensiero e augurio oggi 1° maggio va indistintamente a tutti i lavori molisani. Poi, a nome della Regione Molise, desidero esprimere le più sentite congratulazioni ai nuovi Maestri del Lavoro Geremia Carugno, Mario Di Biase, Giovanna Testa, Maria Laura Pallante, Nicolina Vannelli. Vi auguro di continuare ad essere, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo, ambasciatori dei valori che oggi onoriamo: impegno, passione e responsabilità".