Sentiero della Montagna dedicato a Luca Falcione: inaugurazione a Pescopennataro

PESCOPENNATARO (IS) - Si terrà domenica 18 maggio 2025 a Pescopennataro l'inaugurazione del suggestivo "Sentiero della Montagna" dedicato alla memoria di Luca Falcione. L'evento, organizzato congiuntamente dal Comune di Pescopennataro e dalla sezione di Isernia del Club Alpino Italiano (CAI), vedrà una sentita partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati della montagna.

La cerimonia avrà inizio alle ore 11:30 presso la località Belvedere San Lorenzo, con l'accoglienza da parte del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, che esprimeranno la loro gratitudine a tutti coloro che renderanno possibile la realizzazione di questo importante progetto. Seguiranno i saluti istituzionali di Stefania Passarelli, Consigliere Regionale del Molise delegata alle Politiche Sociali, di Armandino D'Egidio, Consigliere Regionale del Molise delegato allo Sport, e di Alessio Monaco, Consigliere Regionale dell'Abruzzo e Sindaco del Comune di Rosello, a testimonianza del valore che l'iniziativa riveste per l'intero territorio.

Un momento particolarmente toccante sarà il ricordo di Luca Falcione, a cui il sentiero è dedicato. La sua passione per la montagna e l'amore per la natura saranno ricordati con commozione dai presenti.

Successivamente, prenderanno la parola i rappresentanti delle associazioni che collaborano attivamente all'organizzazione dell'evento: il CAI - Sezione di Isernia, il CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Molise, la CRI - Croce Rossa Italiana sezione di Isernia e l'ANC - Nucleo Volontariato e Protezione Civile Agnone. Il loro impegno e la loro dedizione saranno fondamentali per la realizzazione e la messa in sicurezza del sentiero.

Il culmine della cerimonia sarà il tradizionale taglio del nastro e la benedizione del Sentiero della Montagna da parte del parroco Don Erasmo Litterio, un gesto simbolico che sancirà ufficialmente l'apertura di questo nuovo percorso naturalistico.

La giornata si concluderà con un momento conviviale, offrendo a tutti i partecipanti l'opportunità di condividere le proprie impressioni e celebrare insieme questo importante traguardo per la comunità di Pescopennataro e per gli amanti della montagna. Il "Sentiero della Montagna" dedicato a Luca Falcione rappresenterà un nuovo prezioso itinerario per scoprire le bellezze paesaggistiche del territorio e per onorare la memoria di un uomo che amava profondamente la sua terra.