Rintocco Molisano incanta Castel del Giudice alla "Maggiolata - Festa di Primavera"

Castel del Giudice (IS) – Il Gruppo Folk Rintocco Molisano di Agnone ha partecipato con entusiasmo e successo alla vivace "Maggiolata - Festa di Primavera" che si è tenuta oggi, giovedì 1 maggio 2025, nella pittoresca cornice di Castel del Giudice. L'evento, una celebrazione gioiosa del risveglio della natura e delle tradizioni locali, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi e cittadini, culminando in una giornata ricca di musica, colori e sapori autentici.

Il programma della "Maggiolata" ha preso il via alle ore 9:00 con il raduno in piazza dei partecipanti in costume tradizionale, creando un'atmosfera festosa e autentica fin dalle prime ore del mattino. A seguire, il tradizionale "Giro del paese cantando 'Ecco il Maggio'" ha animato le vie del borgo, diffondendo allegria e suoni folkloristici.

Alle 12:30 si è tenuta la suggestiva benedizione dei prodotti raccolti, un rito che affonda le radici nelle antiche tradizioni contadine e celebra la fertilità della terra. La giornata si è conclusa con un conviviale pranzo all'insegna dei canti e dei balli, un momento di condivisione e festa che ha coinvolto tutti i presenti.

Il Gruppo Folk Rintocco Molisano, con la sua musica coinvolgente e i suoi costumi tradizionali, ha contribuito in maniera significativa al successo della manifestazione, portando un autentico spaccato della cultura popolare molisana. La loro partecipazione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha applaudito le loro esibizioni con calore ed entusiasmo.

"La Maggiolata - Festa di Primavera" a Castel del Giudice si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare la bellezza della stagione e le ricche tradizioni del territorio, con il Gruppo Folk Rintocco Molisano tra i protagonisti di una giornata all'insegna della gioia e della convivialità. In caso di maltempo, la manifestazione si è svolta presso la tendostruttura, garantendo comunque il regolare svolgimento del programma.