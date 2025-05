Tragedia a Balzolo: morti i vigili del fuoco Nico Civitella di Guardiagrele ed Emanuele Capone di Chieti

Sono stati ritrovati privi di vita Nico Civitella, originario di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, di Chieti, entrambi 43enni e in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti. I due risultavano dispersi dalla serata del 30 aprile, durante un’escursione nella zona di Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte.

L’escursione, avvenuta fuori dall’orario di servizio, coinvolgeva anche altri due colleghi: Giulio De Panfilis, 32 anni, e Gabriele Buzzelli, 48 anni. Il gruppo si trovava nei pressi del fiume Avello quando, per cause ancora in fase di accertamento, i quattro sono precipitati in una forra. Solo due di loro sono riusciti a salvarsi.

Le operazioni di ricerca, coordinate dal prefetto di Chieti Gaetano Cupello, sono partite nella serata del 30 aprile e sono proseguite ininterrottamente fino alla tarda mattinata del 1° maggio. Alle ricerche hanno preso parte squadre specializzate dei vigili del fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, con unità provenienti da Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

De Panfilis e Buzzelli sono stati recuperati nella serata di ieri: uno dei due è stato trasportato all’ospedale di Chieti per controlli medici, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, che ha colpito due professionisti molto stimati nel loro ambiente e nei rispettivi paesi d’origine.