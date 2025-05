Giornata Internazionale delle Ostetriche: a Termoli un incontro per celebrare il ruolo fondamentale della nascita

In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, lunedì 5 maggio, dalle ore 9e30, appuntamento al Porto Turistico di Termoli. Una mattinata dedicata agli aspetti fondamentali del parto, dal travaglio alla nascita: un percorso straordinario dove un ruolo determinante viene svolto dall’ostetrica, che accompagna la donna nello straordinario viaggio della vita. All’incontro non mancherà il responsabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Timoteo di Termoli, Vincenzo Biondelli, che racconterà quanto si sta facendo per il servizio in ospedale e quanto ancora verrà promosso per rendere sempre più una eccellenza il punto nascita della cittadina adriatica. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.