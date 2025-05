Il Black Mamba Team di Bojano brilla al 1Âº Memorial Capasso: Molise protagonista sul tatami con medaglie e cuore

Il Black Mamba Team di Bojano presente al 1º Memorial Ubaldo Capasso: un trionfo di sport e passione dal Molise

Arriva anche dal Molise una bella soddisfazione nello sport sinonimo di determinazione. Ieri, 3 maggio, il Black Mamba Team Club di Bojano ha preso parte con orgoglio al 1º Memorial Ubaldo Capasso, andato in scena a San Cipriano d’Aversa, all'interno del Centro sportivo Capasso.

Un evento che ha visto la partecipazione di numerose società di alto livello nazionale e internazionale, reso possibile dall’impegno del maestro Nicola Capasso, che continua a trasmettere i valori dello sport alle nuove generazioni, proprio come faceva suo padre Ubaldo, a cui è dedicato il memorial.

Il team molisano, guidato da Francesco Di Giorgio – agente di polizia locale di professione e appassionato insegnante di karate – con il supporto di Pasquale Fondacaro, ha lasciato il segno, portando a casa un’importante serie di medaglie, frutto di impegno, disciplina e spirito di squadra.

I risultati dell' Asd Black Mamba Team club di Bojano:

• Paolo Votta: medaglia d’argento (under 10, cinture bianco-giallo-arancio)

• Silvana Izzo: medaglia d’argento (under 10, cinture bianco-giallo-arancio)

• Dennis Lombardi: 5° posto (under 10, cinture bianco-giallo-arancio)

• Mirko Romano: 12° classificato (cinture arancio)

• Angelo Nicola Di Petta: medaglia d’argento (under 12, cinture arancio-verdi)

• Francesco Calabrese: medaglia di bronzo (esordienti, cinture arancio-verdi)

• Sebastian Csibi: medaglia di bronzo (cadetti, cinture nere)

• Benedetta D’Itri: medaglia di bronzo (juniores femminile, cinture nere)

• Sara Di Iorio: medaglia di bronzo (seniores femminile, cinture nere)

• Stefano Pieri: medaglia d’oro (seniores maschile, cinture verde-blu)

Una partecipazione che conferma il valore e la crescita del karate molisano, sempre più presente e competitivo nei vari appuntamenti sia regionali che nazionali ed internazionali.

Il Molise c’è, e lo dimostra sul tatami: con talento, disciplina e passione.