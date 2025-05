Paglione: “Con l’eolico Capracotta guarda al futuro, sostenibilità e sviluppo possono convivere”

Dichiarazione del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione



"Sono in corso i lavori di ricostruzione del Parco eolico di Monteforte da parte della “Longano Eolica S.r.l.” che prevedono lo smantellamento delle vecchie 11 torri - ormai tecnologicamente desuete - e la loro sostituzione con 2 torri, più ingombranti, ma meglio rispondenti alle esigenze di produzione di energie rinnovabili. La scelta del campo eolico e, quindi, dell’attuale progetto di repowering, fa parte della strategia di decarbonizzazione alla quale il nostro comune ha aderito molti anni fa. L’impianto eolico di Capracotta, della potenza di circa 10 MW, solo nel 2024 ha prodotto 13,2 GWh di energia elettrica con ben 3.106 tonnellate di CO2 equivalente evitata. Da questi numeri, attestati con la Certificazione TES (Transizione Energetica Sostenibile) dall’organismo indipendente Bureau Veritas, si comprende bene l’importanza dell’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili per aiutare a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. A ciò aggiungiamo, naturalmente, i benefici economici per le casse del Comune.

Per questo, continuiamo a sostenere con convinzione il percorso di transizione energetica, a maggior ragione in un momento come quello attuale nel quale i cambiamenti climatici sono diventati una sfida globale e una responsabilità di tutti."