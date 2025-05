Agnone, all’ospedale “Caracciolo” i parcheggi per disabili occupati abusivamente: disagi per dializzati, anziani e pazienti traumatizzati

Agnone – Una situazione inaccettabile si sta verificando all’ospedale "Caracciolo" di Agnone, dove i parcheggi riservati alle persone con disabilità vengono frequentemente occupati da veicoli privi del contrassegno previsto dalla legge. Un comportamento incivile che sta causando notevoli disagi a pazienti fragili e bisognosi di assistenza, come anziani, persone con mobilità ridotta e soggetti sottoposti a emodialisi.

Diverse segnalazioni da parte dei cittadini evidenziano come, quotidianamente, i posti auto riservati vengano usati impropriamente da automobilisti che non hanno diritto a usufruirne. Questo impedisce a chi ha davvero bisogno di parcheggiare vicino all’ingresso della struttura sanitaria, costringendo malati e familiari ad affrontare tragitti a piedi spesso troppo lunghi o complicati per chi ha difficoltà motorie.

«È umiliante e pericoloso – racconta la figlia di un paziente – vedere mio padre costretto a camminare con il bastone sotto la pioggia perché non troviamo mai un parcheggio libero. Alcune auto parcheggiate non hanno alcun permesso esposto. È un’ingiustizia verso chi soffre».

L’appello dei cittadini e degli utenti del nosocomio è rivolto alle autorità competenti affinché vengano effettuati controlli più stringenti e siano comminate sanzioni a chi occupa indebitamente i parcheggi destinati ai disabili. La richiesta è anche quella di aumentare la sorveglianza nelle aree di sosta, per garantire a tutti l’accesso equo e sicuro ai servizi sanitari.

Il rispetto degli spazi dedicati a chi ha difficoltà motorie non è solo una questione di legalità, ma di civiltà e solidarietà. E all’interno di una struttura ospedaliera, questo principio dovrebbe essere ancora più sacro.