Maurizio Landini a Campobasso il 7 maggio: doppio incontro con studenti, lavoratori e cittadini

Domani, mercoledì 7 maggio, a Campobasso sarà presente il Segretario Nazionale della CGIL Maurizio Landini. Due gli appuntamenti previsti : alle 9.00 il Segretario incontrerà Studenti, Lavoratori e vertici accademici presso la Facoltà di Economia nell’Aula Modigliani. A seguire, intorno alle 11.00, in Piazza Vittorio Emanuele II, nello spazio antistante il Municipio di Campobasso, ci sarà l’incontro con la cittadinanza. Iscritti e militanti del Sindacato si stanno mobilitando in queste ore per accogliere Maurizio Landini ed è prevista anche la partenza di autobus provenienti da Venafro e da Termoli per raggiungere il capoluogo di Regione in occasione degli eventi