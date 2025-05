Olimpiadi di matematica, premiate le studentesse italiane

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM le quattro studentesse italiane premiate all'European Girls' Mathematical Olympiad 2025, l'Olimpiade matematica femminile europea. Alla quattordicesima edizione, svoltasi a Pristina (Kosovo), le studentesse italiane hanno conquistato il primo posto nella classifica riservata alle squadre europee.

Le studentesse, Barbara Catino, Giulia Comini, Matilde Iannaccone e Anna Kazhamiakina, in rappresentanza, rispettivamente, del Liceo Volta di Milano, del Liceo Calini di Brescia, del Liceo Dini di Pisa e del Liceo Galilei di Trento, sono state accolte insieme ai docenti referenti. All'incontro hanno preso parte anche l'allenatrice della squadra italiana, Daria Pasqualetti, il preparatore della squadra per le Olimpiadi della Matematica, il professor Paolo Francini e, in collegamento, le due allenatrici italiane residenti all'estero, Francesca Rizzo e Veronica Sacchi.

"Sono particolarmente orgoglioso di avervi qui. Il risultato da voi raggiunto testimonia l'eccellenza della scuola italiana. Un riconoscimento va anche ai vostri docenti, che hanno saputo sostenervi in questo percorso, valorizzando i vostri talenti, stimolando in voi l'interesse verso una disciplina fondamentale. Partecipare a una competizione quale l'Olimpiade di matematica vuol dire mettersi alla prova ma anche riconoscere nell'altro un compagno di viaggio, il viaggio straordinario della conoscenza ", ha dichiarato il Ministro Valditara, consegnando a ognuna delle studentesse un attestato di merito.

Roma, 6 maggio 2025