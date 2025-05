Conclave al via, ma è fumata nera: non c’è ancora il nuovo Papa

Come previsto, la prima fumata del conclave è nera. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei due terzi necessaria per l’elezione del nuovo Papa. Il comignolo della Cappella Sistina ha emesso il fumo scuro alle 21:01, confermando che, per ora, l’attesa continua.

L’attesa della fumata si era prolungata più del previsto, alimentando due ipotesi: un possibile ritardo legato all’inizio tardivo della votazione — avvenuta intorno alle 18, dopo la cerimonia di apertura — oppure, ipotesi più estrema, la decisione dei cardinali di rimandare il voto alla giornata di domani.

Ma così non è stato: la prima votazione si è tenuta regolarmente e, come da tradizione, non ha portato all’elezione del nuovo pontefice. Domani si entrerà nel vivo delle consultazioni, con le successive votazioni previste.

Il mondo osserva, la Chiesa prega. Il conclave è appena cominciato.