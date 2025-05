Referendum, Landini attacca da Campobasso: “C'è chi teme la democrazia”

CAMPOBASSO, 07 MAG - "Il voto ai referendum cancella delle leggi sbagliate ed estende i diritti dei lavoratori, riduce la precarietà, tutela contro le morti sul lavoro ed estende i diritti e la libertà dei lavoratori. Quindi non si va a votare per questo o quel partito, per il governo o per la Cgil, si va a votare per aumentare i diritti di chi lavora". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini stamattina a Campobasso per partecipare a due iniziative in vista dei referendum di giugno, la prima all'Università del Molise, la seconda in piazza davanti al municipio del capoluogo molisano.

"Se raggiungiamo il quorum - ha aggiunto - il giorno dopo ci saranno milioni di persone che avranno dei diritti in più che oggi non hanno".

Landini ha poi parlato dell'esistenza di un "comitato del silenzio" su queste consultazioni. "Addirittura - ha affermato - oggi c'è qualcuno che invita a non andare a votare, evidentemente c'è paura della democrazia. Trovo singolare che si dica alle persone di non andare a votare perché questo è un diritto e se si raggiunge il quorum significa migliorare i diritti di milioni di persone". (ANSA).