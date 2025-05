8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: un impegno per l’umanità

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, una data che coincide con la nascita di Henry Dunant, il fondatore di questi due pilastri dell’umanitarismo. Un uomo che, scosso dalla tragedia della battaglia di Solferino, ha dato vita a un movimento che da oltre 160 anni è al fianco di chi soffre, senza distinzioni, portando aiuto in contesti di guerra, calamità naturali e altre emergenze.

La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa non sono solo simboli riconosciuti in tutto il mondo, ma sono anche l’emblema della solidarietà internazionale, un movimento che opera in territori segnati dalla sofferenza e dalle difficoltà. La Giornata non si limita a ricordare la storia, ma ci invita a riconoscere l’importanza del lavoro quotidiano dei volontari, veri e propri eroi silenziosi che, con dedizione, fanno la differenza in ogni angolo del pianeta.

Per celebrare questa ricorrenza, un gesto simbolico illuminerà la facciata di Montecitorio: dalle 21 di oggi alle 6 di domani 9 maggio, la sede della Camera dei Deputati sarà avvolta da una luce rossa, accompagnata dalla proiezione della scritta “Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”. Questo atto vuole sottolineare l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i cittadini in un impegno comune per la solidarietà.

La luce che illumina Montecitorio rappresenta anche il sostegno a una causa che, ogni giorno, salva vite e porta speranza in mezzo al dolore. I sette principi fondamentali che guidano la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa — Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità — sono più che mai essenziali per costruire un mondo giusto e pacifico, dove il rispetto per la vita e la dignità umana siano al centro di ogni azione.

Questa giornata ci invita a riflettere sul potere della solidarietà, sull’importanza di riconoscere il valore di chi soffre e sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel fare la differenza, anche con piccoli gesti. È un momento per rinnovare il nostro impegno verso un futuro più umano, dove la solidarietà e l’aiuto reciproco siano valori condivisi da tutti.