Job Shadowing in Spagna: l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano in visita all’IES Al-Basit di Albacete

Una delegazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, guidata dalla dirigente scolastica, dott.ssa Giovanna Fantetti, e dal prof. Giovanni Mucciaccio, ha intrapreso un’esperienza di job shadowing presso l’Instituto de Educación Secundaria (IES) Al-Basit di Albacete, in Spagna. Ad accompagnarli, la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alfano” di Termoli, dott.ssa Concetta Rita Niro, e il prof. Antonio Colecchia.

L’IES Al-Basit è un istituto pubblico spagnolo situato in Avenida de España 42, Albacete, noto per la sua offerta formativa orientata alla pratica e al mondo del lavoro. Il centro propone percorsi di istruzione secondaria e formazione professionale in vari ambiti, tra cui sanità, immagine personale e attività fisiche e sportive.

Durante la visita, la delegazione italiana ha avuto l’opportunità di osservare da vicino le metodologie didattiche adottate dall’istituto spagnolo, caratterizzate da un forte orientamento pratico e da una stretta collaborazione con le imprese locali. I laboratori ben attrezzati e l’uso innovativo delle tecnologie rappresentano elementi distintivi dell’IES Al-Basit, che promuove un apprendimento esperienziale e mirato all’inserimento professionale degli studenti.

Questa esperienza internazionale, resa possibile grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, rappresentato dalla dirigente, dott.ssa Maria Chimisso, e dalla referente Erasmus Plus, prof.ssa Carmela Pietrangelo, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative europee promosse attraverso i programmi Erasmus Plus e eTwinning. Tali iniziative mirano a favorire la cooperazione tra istituti scolastici, l’innovazione didattica e lo sviluppo di competenze interculturali.

Il job shadowing proseguirà fino alla prossima settimana, offrendo ulteriori occasioni di confronto e apprendimento reciproco, con l’obiettivo di arricchire il bagaglio formativo e professionale dei partecipanti e di implementare nuove strategie educative nei rispettivi contesti scolastici in Italia.

Una delegazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, guidata dalla dirigente scolastica, dott.ssa Giovanna Fantetti, e dal prof. Giovanni Mucciaccio, ha intrapreso un’esperienza di job shadowing presso l’Instituto de Educación Secundaria (IES) Al-Basit di Albacete, in Spagna. Ad accompagnarli, la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alfano” di Termoli, dott.ssa Concetta Rita Niro, e il prof. Antonio Colecchia.

L’IES Al-Basit è un istituto pubblico spagnolo situato in Avenida de España 42, Albacete, noto per la sua offerta formativa orientata alla pratica e al mondo del lavoro. Il centro propone percorsi di istruzione secondaria e formazione professionale in vari ambiti, tra cui sanità, immagine personale e attività fisiche e sportive.



Durante la visita, la delegazione italiana ha avuto l’opportunità di osservare da vicino le metodologie didattiche adottate dall’istituto spagnolo, caratterizzate da un forte orientamento pratico e da una stretta collaborazione con le imprese locali. I laboratori ben attrezzati e l’uso innovativo delle tecnologie rappresentano elementi distintivi dell’IES Al-Basit, che promuove un apprendimento esperienziale e mirato all’inserimento professionale degli studenti.

Questa esperienza internazionale, resa possibile grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, rappresentato dalla dirigente, dott.ssa Maria Chimisso, e dalla referente Erasmus Plus, prof.ssa Carmela Pietrangelo, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative europee promosse attraverso i programmi Erasmus Plus e eTwinning. Tali iniziative mirano a favorire la cooperazione tra istituti scolastici, l’innovazione didattica e lo sviluppo di competenze interculturali.

Il job shadowing proseguirà fino alla prossima settimana, offrendo ulteriori occasioni di confronto e apprendimento reciproco, con l’obiettivo di arricchire il bagaglio formativo e professionale dei partecipanti e di implementare nuove strategie educative nei rispettivi contesti scolastici in Italia.