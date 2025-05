De Magistris presenta "Poteri Occulti" ad Agnone: un viaggio tra P2 e criminalitÃ  istituzionale

Sabato 10 maggio 2025, alle ore 17:30, il Teatro Italo-Argentino di Agnone ospiterà la presentazione del libro "Poteri Occulti" di Luigi de Magistris, edito da Fazi Editore. Il volume, che ha suscitato grande interesse e dibattito, indaga i legami tra la loggia P2 e la criminalità istituzionale, tracciando un quadro inquietante dei "golpe perenni" contro la Costituzione e la democrazia italiana.



L'evento, organizzato dal Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" in collaborazione con il Comune di Agnone e gli Amici del Teatro Italo-Argentino, vedrà la partecipazione di numerosi giornalisti che dialogheranno con l'autore. Francesco Bottone, Maria Carosella, Maurizio D'Ottavio e Vittorio Labanca approfondiranno i temi trattati nel libro, offrendo al pubblico spunti di riflessione e analisi critica.



A introdurre la presentazione sarà Ida Cimmino, Presidente del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", mentre i saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Agnone, Daniele Saia.



La scelta di Agnone come sede di questo importante evento culturale sottolinea l'attenzione del territorio verso temi di rilevanza nazionale, offrendo alla comunità locale un'occasione di confronto e approfondimento su questioni cruciali per la democrazia e la legalità.