Campobasso, un nuovo volto per il centro Murattiano: al via le idee

Campobasso guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. La Giunta comunale, guidata dalla sindaca Marialuisa Forte, ha dato il via libera a un progetto che mira a rendere più accessibile e vivibile il cuore storico della città, puntando su innovazione, architettura e qualità dello spazio urbano.

Il Comune ha indetto un concorso di idee per la realizzazione di percorsi pedonali coperti e/o semicoperti, con l’obiettivo di agevolare la mobilità nel centro Murattiano, offrire riparo dalle intemperie e rendere più accoglienti gli spazi urbani per cittadini e visitatori.

In palio un premio da 6.000 euro lordi, destinato all’autore della proposta più innovativa e funzionale.

L’iniziativa si inserisce nella visione strategica dell’amministrazione comunale, che punta a rendere Campobasso una città più moderna, sostenibile e a misura di persona, ispirandosi anche a modelli europei già affermati nel campo della rigenerazione urbana.

Campobasso, dunque, sceglie di investire sulla trasformazione del suo centro storico, affidandosi al confronto di idee e alla partecipazione di chi può contribuire a ridisegnare il volto della città.