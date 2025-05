MAGGIO ROSA NEI CONSULTORI FAMILIARI ASREM



Continua l’attività di screening della cervice uterina. Tutte le donne molisane dai 25 ai 29 anni (che non hanno eseguito il test negli ultimi tre anni) e dai 25 ai 64 anni (che non si sono sottoposte all’esame negli ultimi 5 anni), se risultate negative al precedente controllo, possono accedere allo screening.

Tutte le date:

CAMPOBASSO:

MERCOLEDI’ 14/05 DALLE ORE 8,30 ALLE 13,30 E DALLE ORE 14,30 ALLE 16,30

MARTEDI’ 13 E GIOVEDI’ 15/05 DALLE ORE 8,30 ALLE 13,30

Per prenotazioni è possibile contattare lo 0874-409001 tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00

BOJANO:

MARTEDI’ 13/05 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30

MERCOLEDI' 14/05 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 16,00

Per prenotazioni contattare il numero 0874-752340 il martedì ed il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12,30

RICCIA:

LUNEDI' 12-19 e 26 MAGGIO DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,30

Per prenotazioni: tel. 0874-714312 il lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30

AGNONE:

LUNEDI' 19 Maggio DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,30

Per prenotazioni chiamare il Consultorio di Campobasso allo 0874-409001, specificando che la richiesta è per la sede di Agnone, tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00

TRIVENTO:

GIOVEDI’ 22/05 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30

Per prenotazioni rivolgersi al Consultorio di Campobasso contattando lo 0874-409001, tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00, precisando la richiesta per il Poliambulatorio di Trivento

TERMOLI:

MARTEDI' 13/05 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30

MERCOLEDI' 14/05 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30

GIOVEDI’ 15/05 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30

Per prenotazioni, chiamare il numero 0875-717888, tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 12:30

LARINO:

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’ 14 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30

MARTEDI’ 13 E MARTEDI’ 20 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00

Per prenotazioni, tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,30, contattando lo 0874-827328 o lo 0874-827329

VENAFRO:

MERCOLEDI' 14- 21 Maggio DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 16,30

Per prenotazioni, tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 14,00, tel. 0865-907851