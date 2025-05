Il Gruppo “Agnone Identità e Futuro” in prima Linea: Convocata la Commissione Comunale per l’Ospedale Caracciolo

Il gruppo politico Agnone Identità e Futuro interviene con determinazione a difesa del diritto alla salute dei cittadini dell’Alto Molise, alla luce delle gravi criticità che minacciano la tenuta dell’Ospedale San Francesco Caracciolo e dei servizi sanitari del territorio.

Di seguito la nota del capogruppo Vincenzo Scarano:

"Domani, 13 maggio, alle ore 15:00 si riunirà la Commissione Consiliare comunale per la Sanità per discutere e valutare la situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118. Apprese le notizie allarmanti sulla probabile imminente chiusura della UOC di Medicina in conseguenza delle dimissioni presentate da due medici strutturati, oltre che sulla demedicalizzazione nell’ambulanza del Servizio 118, il nostro Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” ha presentato un’apposita interrogazione che è stata discussa nel Consiglio Comunale del 30 aprile in cui si è chiesta la risposta scritta in merito al fatto se il Sindaco o la Giunta si fossero attivati a riguardo e, nel caso, quando, con chi e in che modo. In tale consesso, stante l’assenza di proposte da parte dell’amministrazione, in qualità di Consiglieri Comunali, Margherita Greco ed io abbiamo indicato il Dott. Ettore Mastrangelo affinché fosse interpellato sulle suddette emergenze, visto che, quale medico strutturato, da decenni assicura la presenza nell’Ospedale San Francesco Caracciolo e ne consente la realizzazione di prestazioni e servizi sanitari.

Successivamente, il 2 maggio scorso, per rendere concreta ed efficace l’iniziativa politica, abbiamo proposto la Richiesta per la convocazione della Commissione Consiliare comunale per la Sanità e abbiamo chiesto che a tale Commissione partecipassero anche il Dott. Franco Paoletti e il Dott. Ettore Mastrangelo, in modo tale che essi fossero ascoltati direttamente per comprendere qual è la situazione attuale e futura del Reparto di Medicina, nonché per valutare le eventuali soluzioni da portare avanti.

Riteniamo che sia questa la strada da seguire con la partecipazione di tutte le parti politiche, poiché solo in questo modo si potrà discutere, valutare e tentare di risolvere in maniera istituzionale, ufficiale, pubblica ed effettiva i problemi afferenti non solo l'Ospedale San Francesco Caracciolo, anche per trasmettere fiducia a vivere o a tornare a vivere o ad investire nel Territorio non solo dell’Alto Molise."

Il Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” Il Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano