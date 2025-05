“Resto nella mia terra”: ultimi giorni per iscriversi ai corsi gratuiti promossi dalla Caritas di Trivento

Scadranno il 15 maggio le iscrizioni ai corsi formativi del progetto “Resto nella mia terra”, l’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Trivento con il sostegno dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica e del 5x1000 alla Caritas. Il progetto, avviato nei mesi scorsi, nasce per contrastare lo spopolamento offrendo ai giovani e agli adulti del territorio nuove opportunità di formazione e crescita professionale.

L’offerta formativa è ampia e articolata: si va dai corsi per giornalisti turistici, documentaristi e autori TV a quelli per content creator e comunicatori digitali, fino alla formazione per film maker, dronisti e guide escursionistiche ambientali. Tra i percorsi proposti ci sono anche attività che uniscono creatività, manualità e attenzione al territorio, come il teatro e la teatroterapia, l’apicoltura e le tecniche per la conservazione dei materiali tessili.

Ogni percorso prevede una consistente parte pratica, con laboratori sul campo, incontri con esperti e momenti di confronto, pensati per garantire un’esperienza formativa concreta e coinvolgente. L’obiettivo è quello di fornire competenze spendibili nel mondo del lavoro, valorizzando al tempo stesso il legame con il territorio e le sue risorse culturali, ambientali e produttive.

I corsi, tutti a partecipazione gratuita, sono pensati principalmente per i giovani tra i 16 e i 29 anni, ma alcune proposte sono accessibili a tutti. Le attività si svolgeranno sul territorio della diocesi (tra Trivento, Frosolone e Agnone, a seconda delle adesioni). Fa eccezione il corso di apicoltura, che si terrà a Castelguidone.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito www.caritastrivento.it, oppure rivolgersi direttamente alla sede della Caritas diocesana presso la Chiesa di San Casto a Trivento, in contrada Vivara.

Un’occasione preziosa, in un tempo di incertezze, per scegliere di investire sul proprio futuro senza dover rinunciare alle proprie radici.