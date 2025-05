Il Molise celebra la 20ª Giornata regionale della donazione di midollo osseo: un gesto che può salvare una vita

Campobasso – Un appuntamento ormai storico per il Molise, una ricorrenza che unisce scienza, solidarietà e speranza: venerdì 16 maggio, alle ore 9:30, l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” ospiterà la 20ª Giornata regionale della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, istituita con legge regionale nel 2005 e dedicata alla memoria di Carolina Sabatelli.

L’evento è promosso da ADMO Molise, guidata dal presidente regionale Eugenio Astore, che è anche presidente dell’AVIS di Campobasso, in collaborazione con istituzioni scolastiche, sanitarie e associazioni del territorio. Una giornata di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani, per promuovere la cultura della donazione e l’informazione scientifica su una tematica di fondamentale importanza per la salute pubblica.

Il programma prevede interventi scientifici, testimonianze dirette e momenti di confronto, con la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), volontari ADMO e tanti giovani studenti, protagonisti attivi dell’incontro.

L’obiettivo è chiaro: informare e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, sensibilizzandole sul valore della donazione di cellule staminali emopoietiche. Un gesto tanto semplice quanto fondamentale, perché ognuno di noi – se in buona salute e tra i 18 e i 35 anni – può diventare un potenziale donatore e offrire una possibilità di salvezza a chi lotta contro gravi malattie del sangue.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutta la cittadinanza, con un invito speciale rivolto proprio ai giovani, vera risorsa per l’ampliamento del registro nazionale dei donatori. Durante l’incontro sarà anche possibile ricevere informazioni pratiche su come iscriversi.

Come ricordano dall’ADMO: “Donare è un gesto semplice che può salvare una vita.”

Per chi desidera saperne di più, è possibile contattare la sede regionale di Campobasso, presso il Responsible Research Hospital (ex Gemelli Molise SpA), Largo Agostino Gemelli 1 oppure telefonare al numero 0874 312642, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00