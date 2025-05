Gestione Illecita di Rifiuti: Sanzionato Autodemolitore nel Pentro dai Carabinieri Forestali

Nell’ambito di una campagna mirata di controlli agli autodemolitori predisposta su tutto il territorio provinciale dal Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia su direttiva del superiore Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Colli a Volturno hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un’autodemolizione per diverse violazioni in materia ambientale. I militari hanno contestato all’imprenditore una gestione illecita di rifiuti e l’omesso smaltimento dei fanghi derivanti dal sistema di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale dell’autodemolizione, in violazione dell’art. 256 co. 1 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto la gestione dei veicoli fuori uso avveniva non rispettando le norme di settore a tutela dell’ambito.

Per le ipotesi di reato accertate, i militari hanno impartito al contravventore le dovute prescrizioni ambientali asseverate dall’organo tecnico regionale, al fine di sanare le violazioni penali secondo la procedura prevista dal Codice dell’Ambiente-D. Lgs. 152/06, nonché il pagamento di una somma di Euro 6.500 a titolo di sanzione amministrativa. I controlli presso gli autodemolitori, fanno sapere dal Gruppo CC Forestale di Isernia, sono svolti con particolare frequenza da parte dei Carabinieri Forestali in considerazione della pericolosità dei rifiuti prodotti da tali attività, al fine di scongiurare eventuali condotte illecite che possano arrecare gravi pregiudizi all’ambiente.