Provincia di Isernia: Convocato il Consiglio Provinciale in seduta pubblica dâ€™urgenza per il 16 maggio 2025

Il Presidente della Provincia di Isernia, Dott. Daniele Saia, ha disposto la convocazione del Consiglio Provinciale in seduta pubblica, d’urgenza, in prima convocazione per il giorno venerdì 16 maggio 2025 alle ore 15:30, presso la sala delle adunanze consiliari della Provincia.

La seduta, convocata ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), del vigente Statuto Provinciale e del Regolamento del Consiglio, prevede il seguente ordine del giorno:

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Adozione dello schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 ed allegati, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

I lavori consiliari rivestono particolare rilevanza in quanto propedeutici alla definizione della programmazione economico-finanziaria dell’Ente per il triennio 2025-2027.