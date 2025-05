Trasporto Ferroviario, Via Libera alla Mozione PD: Impegno Unanime del Consiglio Regionale per il Potenziamento delle Tratte Molisane

"Oggi, sul trasporto ferroviario, è stata scritta una bella pagina in Consiglio regionale. Voglio, innanzitutto, pubblicamente ringraziare le associazioni ed i cittadini riuniti nel presidio 'Per non morire' che hanno mantenuto alta e continueranno a mantenere alta l'attenzione sul tema dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie: grazie al loro impegno ed allo stimolo continuo alle Istituzioni, oggi il Consiglio, all'unanimità ha approvato la nostra mozione, oggetto di piccoli emendamenti, che non hanno in alcun modo intaccato la portata di ciò che era importante stabilire rispetto a nodi cruciali per la nostra regione. E sono certa che continueranno a tenere alta la guardia, contribuendo, con le loro idee, proposte e suggerimenti, a migliorare un servizio pubblico fondamentale per evitare l'isolamento del capoluogo di regione e dell'intero Molise.

Ma voglio ringraziare anche i consiglieri di minoranza e quei consiglieri di maggioranza che hanno compreso ragioni e motivazioni sottese alla mozione, condividendole anche nelle dichiarazioni di chiusura del dibattito consiliare e consentendo di arrivare alla votazione unanime di un atto che impegna il Presidente e la Giunta regionale a chiedere al Governo e a Rfi di ottenere che i lavori di elettrificazione della tratta Campobasso-Isernia si chiudano entro e non oltre il 2026. Non solo: il Governatore Roberti è stato anche investito del compito di ottenere nuovamente le risorse necessarie a modernizzare, elettrificare e velocizzare, previa modifica del percorso, la tratta Campobasso-Larino-Termoli; di rivedere con le associazioni di consumatori e di categoria, ove possibile, le soppressioni delle corse verso Napoli e Roma e a monitorare, costantemente, il contratto di servizio con Trenitalia.

Da questo atto il Ministero ed Rfi dovranno ripartire".





Così la consigliera Alessandra Salvatore (PD) al termine della votazione della mozione sul trasporto ferroviario.