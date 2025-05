Oltre 18.800 euro per l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Agnone: catering, stampa e allestimenti per la grande apertura

AGNONE (IS), 25 marzo 2025 – È costata 18.815,06 euro l’inaugurazione ufficiale del nuovo Palazzetto dello Sport di Agnone, una cifra che comprende rinfresco, materiale promozionale, impianto audio-luci e decorazioni floreali. A rivelarlo sono le determine comunali n. 198 e n. 199 del 25 marzo 2025, che elencano nel dettaglio i fornitori incaricati e le spese sostenute per l’organizzazione dell’evento.

Il Comune ha attinto ai fondi previsti nel capitolo 1492 del bilancio comunale, dedicato alle manifestazioni culturali, per coprire l’intero ammontare.

Rinfresco da oltre 6.000 euro, affidato a ditte locali

Una parte sostanziale della spesa – 6.466 euro IVA inclusa – è stata destinata alla fornitura alimentare e al catering, affidati ad aziende di Agnone:

Il Panificio Pasticceria Alto Molise di Di Lullo & C. SNC ha preparato 7 cesti alimentari, per un totale di 1.351 euro.

Il servizio di catering per il rinfresco è stato curato da Minerva Group S.R.L.S., per un importo di 5.115 euro.

Una scelta che, se da un lato valorizza le realtà produttive del territorio, dall’altro rappresenta la voce di spesa più significativa dell’intero evento.

? Luci, palco e fiori: oltre 3.800 euro per scenografia e decorazioni

Per garantire un’atmosfera all’altezza dell’occasione, l’Amministrazione ha investito 3.830 euro in allestimenti tecnici e ornamentali:

La MP Project SAS si è occupata di audio, luci e palco per la cerimonia, con un impegno economico di 3.660 euro.

I dettagli floreali, con composizioni e piante ornamentali, sono stati forniti da Appugliese e Porfilio per 170 euro.

Comunicazione ed eventi: 8.500 euro tra banner, grafiche e materiale promozionale

Altro fronte di spesa importante è stato quello dedicato alla comunicazione visiva dell’evento, pari a 8.519,06 euro. Incaricate diverse aziende del territorio molisano, tra Agnone, Isernia, Bojano e Carpinone:

Tipolito Matese (Bojano): 1.195,60 euro per bandierine tricolori destinate agli alunni.

Publistudio di Massaro Andrea (Carpinone): 4.331 euro per la realizzazione di un grande banner promozionale in Forex.

Milo Creative Studio (Agnone): 500 euro per l’intera elaborazione grafica dell’evento, dai volantini agli inviti.

Diana S.R.L.S. (Isernia): 2.187,46 euro per striscioni, bandiere istituzionali e targa di progetto.

Tipografia San Giorgio (Agnone): 305 euro per la stampa dei pass stampa e manifesti.

Non sono mancate, alcune critiche sui costi, soprattutto in riferimento al catering e al materiale pubblicitario, ritenuti da alcuni cittadini e consiglieri d’opposizione “eccessivi per una singola giornata”.

Il Palazzetto, tuttavia, potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per la città, sia in ambito sportivo che sociale. E l’inaugurazione, con i suoi 18.815 euro, speriamo sia servita come biglietto da visita per mostrare Agnone pronta ad accogliere eventi di rilievo.