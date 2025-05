Trivento, Soulplace Film Festival: il 17 maggio la celebrazione del cinema e del territorio

Domani, 17 maggio, Trivento ospiterà la II edizione del Soulplace Film Festival, un evento che celebra il connubio tra cinema emergente e valorizzazione del territorio. La manifestazione si svolgerà presso il Centro Polifunzionale Comunale in Corso Guglielmo Marconi, con proiezioni a partire dalle 15:00 e la cerimonia di premiazione alle 17:00.

Il festival è dedicato ai nuovi talenti del cinema indipendente, offrendo una vetrina importante per registi emergenti che raccontano storie capaci di emozionare e far riflettere. Al centro dell’evento c’è la volontà di promuovere non solo le opere audiovisive, ma anche i luoghi che ospitano il festival, territori ricchi di storia, cultura e bellezza autentica.

L’evento, sostenuto da realtà locali e nazionali, rappresenta un incontro tra il futuro del cinema indipendente e un territorio che conserva ancora intatto il suo fascino, unendo arte e identità locale in un’esperienza indimenticabile.