Molise, approvato il calendario scolastico 2025-2026: si parte il 15 settembre, lezioni fino al 9 giugno

La Giunta Regionale del Molise ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025/2026, definendo le date di inizio e termine delle attività didattiche e le sospensioni previste a livello regionale. A seguito di un proficuo tavolo di concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, le Amministrazioni Provinciali, l'ANCI e le Associazioni sindacali di categoria, il calendario è stato strutturato per garantire un regolare svolgimento dell'anno scolastico e per agevolare la pianificazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

Le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado avranno inizio lunedì 15 settembre 2025. Il termine delle lezioni è fissato per martedì 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, mentre le scuole dell'infanzia concluderanno l'attività martedì 30 giugno 2026.

Sono recepite le festività nazionali stabilite dalla normativa nazionale e il calendario prevede le seguenti sospensioni delle attività didattiche a livello regionale:

Vacanze natalizie: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (inclusi)

• Vacanze di Carnevale: dal 16 al 17 febbraio 2026 (inclusi)

• Vacanze pasquali: dal 2 al 7 aprile 2026 (inclusi)

• Ponte Festa del Lavoro: 2 maggio 2026 (sabato)

• Ponte Festa della Repubblica: 1 giugno 2026 (lunedì)

Particolare attenzione è stata posta, come ogni anno, alla Giornata in memoria delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, che si celebrerà il 31 ottobre 2025.

La Regione Molise rinnova l'invito alle istituzioni scolastiche a promuovere iniziative di sensibilizzazione e riflessione su questo importante tema e in occasione di questa dolorosa ricorrenza. Il calendario scolastico regionale garantisce un minimo di 200 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie e 220 giorni per le scuole dell'infanzia, nel rispetto delle prerogative di autonomia delle singole istituzioni scolastiche di adottare eventuali adattamenti al calendario, debitamente motivati e deliberati dagli organi collegiali, assicurando comunque il monte ore annuale previsto e l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

La Regione Molise, con l'approvazione del calendario scolastico 2025/2026, intende fornire un quadro di riferimento chiaro e tempestivo per l'organizzazione del prossimo anno scolastico, auspicando una proficua collaborazione tra tutti gli attori del sistema educativo regionale e in piena sinergia con le famiglie e tutto il personale scolastico